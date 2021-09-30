Заря – Рома – видео гола – луганчане пропустили уже на старте
20:02 - Читати українською
Заря принимает Рому Моуринью в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видеообзор встречи Заря – Рома на Футбол 24.
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Заря принимает одного из лидеров своей группы и одного из фаворитов всего турнира. По крайней мере Жозе Моуринью уже заявил о намерении выиграть Лигу конференций.
Заря – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций – Моуринью оставил в запасе главного обидчика украинцев
Римляне вышли вперед уже на 7-й минуте. Центрбеки Зари проспали пас из глубины на Эль-Шаарави, а Стефан, обыграв голкипера, закатил в пустые ворота.
Заря – Рома – видео гола Эль-Шаарави:
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