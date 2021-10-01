"Найбільше мені сподобався результат. Зрештою результат важливий. Кілька днів тому ми домінували, грали проти команди, яка здавалася маленькою, і ми програли. У матчі з Зорею перемогли.

Зоря – Рома – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У нас 6 очок – це найголовніше. Залишилося набрати 5 або 6, щоб вийти в плей-офф. Зіграли без травм, особливої втоми, тому що дали відпочити деяким футболістам, які залишилися в запасі або в Римі", – цитує Моурінью офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, після двох турів команда Скрипника йде у Лізі конференцій без очок і посідає у турнірній таблиці групи С останню сходинку. Лідирує у квартеті Рома (6 очок), далі розташували Буде-Глімт (4 пункти) і ЦСКА Софія (1 бал).

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