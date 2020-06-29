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Лукас Васкес может перебраться в Тоттенхэм

14:41 - Читати українською
Лукас Васкес может перебраться в Тоттенхэм
Лукас Васкес (крайний слева) / Diario AS

Вингер мадридского Реала Лукас Васкес попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма.

28-летний испанец может продолжить карьеру в составе "шпор", сообщает Mundo Deportivo.

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У Васкеса есть действующий до лета 2021 года контракт с мадридцами, поэтому ближайшее трансферное окно – последний шанс Реала получить за него хорошие отступные. В подписании вингера лично заинтересован наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью. Кроме того, сам игрок ранее заявлял о желании попробовать свои силы в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Лукас Васкес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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