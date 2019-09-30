Моуринью не собирается возвращаться в Италию – португалец назвал причину

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не готов рассматривать предложения от клубов Серии А. Об этом он заявил в эфире итальянского телешоу Tiki Taka.

"Мое будущее? Вряд ли оно связано с Италией, хотя раньше я и достигал хороших результатов здесь.

Моуринью отклонил предложения нескольких топ-клубов ради возвращения в Реал

Мой дом – Интер. Моя история с этим клубом была фантастической, а Моратти до сих пор остается моим большим другом. Предложения от других итальянских клубов я рассматривать не готов", – цитирует 56-летнего португальца Goal.com.

Напомним, Моуринью был уволен из МЮ в декабре 2018-го. По слухам, президент мадридского Реала Флорентино Перес рассматривает вариант с возвращением португальца на Сантьяго Бернабеу.

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