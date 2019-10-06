Моурінью відвідав матч чемпіонату Франції

9 тур французької Ліги 1 ознаменований присутністю Жозе Моурінью на одному з поєдинків.

У рамках 9 туру Ліги 1 Лілль вдома зіграв внічию з Німом (2:2). Але поєдинок ознаменувався присутністю на трибунах Жозе Моурінью.

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Колишній наставник ряду топових європейських клубів прибув на Північ Франції подивитись цей матч. Раніше його пов'язували з посадою головного тренера Ліона.

Лілль у сезоні 2018/19 здобув "срібло" Ліги 1, а зараз виступає у груповому етапі Ліги чемпіонів, у перших двох турах програвши Аяксу (0:3) і Челсі (1:2).