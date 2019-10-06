Моурінью відвідав матч чемпіонату Франції

Україна — 18:39 2863
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Колос – Динамо: 3 голи, 2 вилучення, суддівський скандал та шокуючий промах у матчі УПЛ
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Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очокАнглія — 17:55 2934
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Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1: комфортний гандикап на чолі УПЛ, Коно призвичаюється, Степаненко робить крок до АПЛУкраїна — 17:04 4748
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Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:53 5429
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СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛУкраїна — 13:50 3284