toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН

Моурінью відвідав матч чемпіонату Франції

18:04 134 Читать на русском
Моурінью відвідав матч чемпіонату Франції
Жозе Моурінью / соцмережі

9 тур французької Ліги 1 ознаменований присутністю Жозе Моурінью на одному з поєдинків.

У рамках 9 туру Ліги 1 Лілль вдома зіграв внічию з Німом (2:2). Але поєдинок ознаменувався присутністю на трибунах Жозе Моурінью.

Моурінью не планує повертатися в Італію – португалець назвав причину

Колишній наставник ряду топових європейських клубів прибув на Північ Франції подивитись цей матч. Раніше його пов'язували з посадою головного тренера Ліона.

Лілль у сезоні 2018/19 здобув "срібло" Ліги 1, а зараз виступає у груповому етапі Ліги чемпіонів, у перших двох турах програвши Аяксу (0:3) і Челсі (1:2).

blog_ava
Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:53
5429
Теги
Лілль Лілль Франція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Нім Нім
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Торіно
19:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук