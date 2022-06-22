Жозе Моуринью в первый сезон в Риме выиграл Лигу конференций и теперь требует от руководства усиления, чтобы иметь возможность бороться за более высокие места. Итоговое шестое место больше никого не устроит.

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Одним из новичков римлян должен стать Давиде Фраттези, сообщает Николо Скира. "Джалоросси" уже договорились с агентом игрока, теперь нужно все согласовать с Сассуолло. Особых проблем возникнуть не должно, ведь Роме по-прежнему принадлежат 30% прав на этого игрока.

Отметим, что Фраттези стал одним из открытий в прошлом сезоне Серии А, а Роберто Манчини видит в 22-летнем полузащитнике будущее сборной Италии. Подписать Давиде тоже хотели Интер и Милан, но Рома их опередила.

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