Контракт Дибалы с Ювентусом завершился. Ожидалось, что он присоединится к Интеру на правах свободного агента, но с этим возникли трудности, сообщает Gazzetta dello Sport.

Интер готовит безумие на рынке: две звезды уже подписаны, в планах еще трансферы Лукака и Дибалы

"Нерадзурри" практически договорились о возвращении Ромелу Лукаку. Это ставит подписание Дибалы на паузу, ведь клубу теперь нужно освободить бюджет, чтобы вписать туда зарплату еще и аргентинца.

За ситуацией внимательно следит Милан, который готов вырвать звездного аргентинца из-под носа ожесточенного конкурента. Однако "россонери" тоже не смогут дать Дибале зарплату, о которой он договаривался с Интером. Речь идет о 8 млн евро на сезон, которых пока нет ни у одного миланского гранда.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо