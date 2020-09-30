"Самое важное – это мое отношение к Фрэнку, а не наши слова. Он всегда выкладывался по полной, играя у меня, и я никогда этого не забуду.

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Я всегда буду чувствовать, сколь многим я ему обязан, каким невероятным игроком и другом он был. Я просто высказал ему свое мнение, мнение старого тренера для молодого талантливого тренера, что мы нужны игрокам, когда команда проигрывает.

Когда игроки побеждают, нам не нужно быть главными действующими лицами у боковой линии, мы должны быть там, когда они проигрывают. Мне было очень жаль Фрэнка в матче с Вест Бромвичем, когда они проигрывали 0:3. Он понуро и тихо сидел в кресле.

В плане футбола я ничему не могу его научить, он знает футбол, но это просто мое мнение. Стой у боковой, когда команда проигрывает, будь спокоен, когда команда побеждает", – цитирует слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, Тоттенхэм сумел выбить Челси из Кубка английской лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 5:4).

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