Эрик Дайер покинул поле и ушел в раздевалку на 77 минуте матча Тоттенхэм – Челси, хотя и не был заменен. За ним сразу бросился Жозе Моуринью, чтобы узнать причины такого решения. Через несколько минут полузащитник вернулся на поле и продолжил поединок.

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После матча Эрик объяснил свой поступок: "После игры в воскресенье было очень трудно, возможно, поэтому мне пришлось отбежать, но мы прошли дальше! Жозе был не особо доволен, но что поделаешь: "зов природы". Я слышал, что в Челси был момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили".

К слову, Тоттенхэм сумел выбить Челси из Кубка английской лиги в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 5:4). Дайер получил награду Игрок матча, которую потом решил "вручить" унитазу. Он запостил в своем Instagram смешное фото. Жозе Моуринью, в свою очередь, серьезно поблагодарил игрока за профессионализм.

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