"Иногда я делаю ошибки. Я не всегда правильно выбирал проект или меня вводили в заблуждение относительно пути развития некоторых проектов. Делал ошибки сам или меня нечестным путем уговорили взяться за работу, за которую мне не стоило браться.

Моуринью уже проигрывает Сарри – фанаты Ромы и Лацио устроили арт-батл на улицах столицы Италии

Это не мои слова, их сказал кто-то, кто был гораздо важнее меня: "У кого есть цели и драйв, никогда не постареет". Я до сих пор не могу поверить, что у меня есть 30-летний опыт работы в профессиональном футболе или что мне 58 лет, ведь я постоянно нахожу новую мотивацию.

В последнее время у меня были совсем другие проекты, чем раньше. Я приехал в Манчестер Юнайтед, который находился в переходной фазе, если не в упадке. Я отправился в Тоттенхэм, у которого не было истории успехов. Сейчас я еду в Рому, где новые владельцы сразу же разожгли во мне огонь и страсть, которые я испытываю к своей работе", – цитирует Моуринью Mundo Deportivo.

Герой дня: Стів Кларк осоромив Англію на очах у Фергюсона – учень Моурінью і 13 "хоробрих сердець"