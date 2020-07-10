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Моуринью эпично закончил пресс-конференцию после слабого матча с Борнмутом

12:58 - Читати українською
Моуринью эпично закончил пресс-конференцию после слабого матча с Борнмутом
Жозе Моуринью / Getty Images

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью продолжает подрывать общественность своим поведением.

 

Моуринью не очень успешно работает в Тоттенхэме: группа атаки уже здорова, но "шпоры" за весь матч против скромного Борнмута не нанесли ни одного удара в створ и расписали нулевую ничью.

Впрочем, за пределами поля Жозе остается звездой, а его пресс-конференции обсуждают больше, чем игру команды. По итогам вчерашнего поединка главной темой в сети стал троллинг португальца.

Моуринью нашел виновного в неудачных результатах Тоттенхэма

Пресс-конференция проходила в онлайн-режиме, один из журналистов не сумел сразу установить качественную связь. Когда это наконец удалось, Аласдейр Голд из Football London имел короткий диалог с Моуринью.

– Жозе, вы меня слышите?

– Нет.

"Особенный" скинул наушники, встал и нагло закончил общением с журналистами. Правда, извинился: "Народ, простите".

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью Борнмут - Тоттенхэм
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