toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью нашел виновного в неудачных результатах Тоттенхэма

00:30 - Читати українською
Моуринью нашел виновного в неудачных результатах Тоттенхэма
Борнмут – Тоттенхэм – 0:0 / Premierleague.com

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью раскритиковал уровень судейства в матче 34-го тура АПЛ против Борнмута (0:0).

 

"В матче был самый важный момент (решение о пенальти на Кейне – прим.), и я больше не хочу говорить об этом. Все знают. Вы знаете. Каждый знает.

Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу, Тоттенхэм не смог победить Борнмут: 34-й тур АПЛ

Игра была недостаточно хорошей. Борнмут удивил меня. Хороший результат для них. Они получили то, что хотели. Мы доминировали в глубоких зонах, но в атаке не хватало резкости. Я кое-что изменил. Думаю, изменения помогли улучшить игру во втором тайме, но мы не забили.

Тот же судья, который принял решение по VAR в матче против Шеффилд Юнайтед (Майкл Оливер отвечал за VAR в игре против Борнмута – прим.). Мысли имеют значение. Это не только мое мнение. Все знают, что это пенальти, и когда я говорю все, то имею в виду всех. Все", – сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Напомним, в первом тайме Джошуа Кинг нарушил правила в своей штрафной сбив Харри Кейна, однако главный судья Пол Тирни не назначил пенальти. Как следствие, поединок закончился безголевой ничьей, а Тоттенхэм не удосужился хотя бы на один удар в створ ворот Борнмута.

Ливерпуль уверенно переиграл Брайтон, Шеффилд Юнайтед в добавленное время вырвал победу у Вулверхэмптона: 34 тур АПЛ

blog_ava
Динамо – Ворскла: скрипучая победа киевлян в Кубке, топ-матч Ризныка, некрасивый поступок с Исенко и судейский скандал
9 июля
27978
Теги
Англия АПЛ Майкл Майкл Оливер Борнмут - Тоттенхэм Харри Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью Борнмут Борнмут
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
37
мин
Минай
18:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук