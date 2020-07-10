Моуринью нашел виновного в неудачных результатах Тоттенхэма

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью раскритиковал уровень судейства в матче 34-го тура АПЛ против Борнмута (0:0).

"В матче был самый важный момент (решение о пенальти на Кейне – прим.), и я больше не хочу говорить об этом. Все знают. Вы знаете. Каждый знает.

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Игра была недостаточно хорошей. Борнмут удивил меня. Хороший результат для них. Они получили то, что хотели. Мы доминировали в глубоких зонах, но в атаке не хватало резкости. Я кое-что изменил. Думаю, изменения помогли улучшить игру во втором тайме, но мы не забили.

Тот же судья, который принял решение по VAR в матче против Шеффилд Юнайтед (Майкл Оливер отвечал за VAR в игре против Борнмута – прим.). Мысли имеют значение. Это не только мое мнение. Все знают, что это пенальти, и когда я говорю все, то имею в виду всех. Все", – сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Напомним, в первом тайме Джошуа Кинг нарушил правила в своей штрафной сбив Харри Кейна, однако главный судья Пол Тирни не назначил пенальти. Как следствие, поединок закончился безголевой ничьей, а Тоттенхэм не удосужился хотя бы на один удар в створ ворот Борнмута.

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