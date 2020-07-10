Моурінью епічно завершив прес-конференцію після слабкого матчу з Борнмутом

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью продовжує підривати громадськість своєї поведінкою.

Моурінью не дуже успішно працює в Тоттенхемі: група атаки вже здорова, але "шпори" за весь матч проти скромного Борнмута не завдали жодного удару в площину та розписали нульову нічию.

Втім, за межами поля Жозе залишається зіркою, а його прес-конференції обговорюють більше за гру команди. За підсумками вчорашнього поєдинку головною темою в мережі став тролінг португальця.

Моурінью знайшов винного у невдалих результатах Тоттенхема

Прес-конференція проходила в онлайн-режимі, один із журналістів не зумів відразу встановити якісний зв'язок. Коли це нарешті вдалося, Аласдейр Голд з Football London мав короткий діалог з Моурінью.

– Жозе, ви мене чуєте?

– Ні.

"Особливий" скинув навушники, встав і нахабно завершив спілкуванням з журналістами. Щоправда, перепросив: "Народ, вибачте".