toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью епічно завершив прес-конференцію після слабкого матчу з Борнмутом

12:48 -
Моурінью епічно завершив прес-конференцію після слабкого матчу з Борнмутом
Жозе Моурінью / Getty Images

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью продовжує підривати громадськість своєї поведінкою.

 

Моурінью не дуже успішно працює в Тоттенхемі: група атаки вже здорова, але "шпори" за весь матч проти скромного Борнмута не завдали жодного удару в площину та розписали нульову нічию.

Втім, за межами поля Жозе залишається зіркою, а його прес-конференції обговорюють більше за гру команди. За підсумками вчорашнього поєдинку головною темою в мережі став тролінг португальця.

Моурінью знайшов винного у невдалих результатах Тоттенхема

Прес-конференція проходила в онлайн-режимі, один із журналістів не зумів відразу встановити якісний зв'язок. Коли це нарешті вдалося, Аласдейр Голд з Football London мав короткий діалог з Моурінью.

– Жозе, ви мене чуєте?

– Ні.

"Особливий" скинув навушники, встав і нахабно завершив спілкуванням з журналістами. Щоправда, перепросив: "Народ, вибачте".

blog_ava
Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів
08:15
6233
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Жозе Моурінью Борнмут - Тоттенхем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
1
хв
Минай
18:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук