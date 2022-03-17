Главный тренер Ромы Жозе Моуринью перед матчем Лиги конференций с Витессом категорически высказался по поводу войны в Украине.

"Буду очень объективным и прагматичным: "Остановите войну! Эту и все остальные". Если мне придется повторять это каждый день, я буду это делать.

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Я не политик, но меня интересует политика, даже если я не говорю об этом публично. Однако говорю, кричу и повторяю каждый день – остановите войну. Всегда останавливайте войну. Все войны", – сказал Моуринью.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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