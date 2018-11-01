Моуринью избежал наказания за бранные слова во время матча с Ньюкаслом

Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать главного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью за бранные выражения в конце матча 8 тура АПЛ против Ньюкасла (3:2).

Жозе Моуринью не будет наказан за свои высказывания в камеру в конце поединка 8 тура АПЛ против Ньюкасла (3:2), сообщает Press Association Sport.

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Над португальцем висит угроза увольнения из-за неудачных результатов команды, а после драматической победы он не сдержал эмоций.

Манчестер Юнайтед после 10 туров находится на 8 строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет 17 очков.

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