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Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS

10:49 215 Читати українською
Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS
Жозе Моуринью и Антонио Конте / Фото Reuters

Увольнение Хулена Лопетеги с поста наставника Реала может спровоцировать тренерскую революцию у нескольких грандов Европы.

Главный тренер МЮ Жозе Моуринью может вернуться в мадридский Реал и занять вакантную должность наставника клуба, сообщает Gazzetta dello Sport.

Лопетеги трогательно поблагодарил Реала за предоставленный шанс

Вместо него манкунианцев может возглавить экс-тренер Челси Антонио Конте. Стоит отметить, что именно итальянского специалиста различные СМИ "сватали" в кресло наставника Реала, но последний отказался.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

Солари будет и. о. главного тренера Реала не более двух недель

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Антонио Конте Антонио Конте Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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