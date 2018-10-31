Руни не верит, что игроки Манчестер Юнайтед "сливают" Моуринью

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни уверен, что у Жозе Моуринью нет конфликта с игроками.

"Очевидно, сейчас в МЮ тяжелый период, но Жозе Моуринью очень опытный тренер и некоторым игрокам надо выступать получше.

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Я никогда не слышал ни об одном футболисте, который не хотел бы играть из-за конфликта с тренером. Не думаю, что игрок может себе такое позволить. Нужно уважать клуб, фанатов и одноклубников.

Не думаю, что какой-то игрок, особенно с МЮ, не захочет играть за Жозе. Уверен, что все они много работают", – цитирует Руни BBC Sport.

Напомним, после 10-ти туров АПЛ Юнайтед находится на 8-м месте, имея в активе 17 очков.

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