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Моуринью хочет подписать соперника сборной Украины – вингер дублем выбил Тоттенхэм из Лиги чемпионов

15:24 102 Читати українською
Моуринью хочет подписать соперника сборной Украины – вингер дублем выбил Тоттенхэм из Лиги чемпионов
Марсель Забитцер / Getty Images

Один из лидеров команды Юлиана Нагельсманна Марсель Забитцер летом может перебраться на Туманный Альбион.

Австрийский полузащитник немецкого РБ Лейпциг попал в сферу интересов двух лондонских клубов – Тоттенхэма и Арсенала, сообщает издание Calcio Mercato.

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Обе команды хотят укрепить линию нападения следующим летом и попытаются подписать австрийского вингера. Руководство "шпор" было поражено игрой 25-летнего футболиста в матче Лиги чемпионов, в котором он забил им два гола. Наставник прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе австрийца на Тоттенхэм Стэдиум.

Действующий контракт Забитцера с РБ Лейпциг рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за свою команду 35 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

Лейпциг разгромил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал ЛЧ – хавбек РБ запугивает Украину, Моуринью и Ко бесславно вылетают

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