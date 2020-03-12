toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО

Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

09:56 67 Читати українською
Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели
Ян Облак / Твиттер ФК Атлетико

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Ливерпуль – Атлетико: катастрофический нефарт "красных", характер мадридцев и такие разные перформансы Облака с Адрианом

В число претендентов на награду вошли словенский полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич, австрийский нападающий немецкого РБ Лейпциг Марсель Забитцер, испанский защитник французского ПСЖ Хуан Бернат и словенский голкипер испанского Атлетико Ян Облак.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

Напомним, Иличич забил четыре гола в матче с Валенсией (4:3), Забитцер реализовал два точных выстрела в ворота Тоттенхэма (3:0), Бернат, точность передач которого составила 93%, забил гол в ворота дортмундской Боруссии (2:0) , а Облак, несмотря на два пропущенных гола, сделал 11 сейвов в матче с Ливерпулем (3:2).

"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка

blog_ava
Ливерпуль – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча
01:35
2332
Теги
Лига чемпионов 2019/20 Аталанта Аталанта Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ УЕФА РБ Лейпциг РБ Лейпциг Марсель Забитцер Марсель Забитцер Атлетико Атлетико Йосип Иличич Йосип Иличич Хуан Бернат Хуан Бернат Ян Облак Ян Облак
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
44
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук