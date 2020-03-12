Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам первых четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

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В число претендентов на награду вошли словенский полузащитник итальянской Аталанты Йосип Иличич, австрийский нападающий немецкого РБ Лейпциг Марсель Забитцер, испанский защитник французского ПСЖ Хуан Бернат и словенский голкипер испанского Атлетико Ян Облак.

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Напомним, Иличич забил четыре гола в матче с Валенсией (4:3), Забитцер реализовал два точных выстрела в ворота Тоттенхэма (3:0), Бернат, точность передач которого составила 93%, забил гол в ворота дортмундской Боруссии (2:0) , а Облак, несмотря на два пропущенных гола, сделал 11 сейвов в матче с Ливерпулем (3:2).

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