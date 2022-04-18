"Особенный" принес букет цветов к месту, где неаполитанцы устроили маленький уличный музей легенды.

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"Я скучаю по нему. Мне жаль, что я не проводил с ним больше времени, делал бы это с удовольствием. Я думаю, что его семья, его друзья и коллеги очень гордятся тем, что хорошо знали и долго были рядом с ним.

Я знаю его достаточно хорошо. В моменты моих больших поражений он всегда звонил мне, но в моменты больших побед – никогда. Сейчас мне очень грустно, но я улыбаюсь, потому что ты смеялся каждую секунду, когда он был рядом", – приводит слова Моуринью Goal.

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