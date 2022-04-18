Моурінью квітами вшанував Марадону і поділився теплими спогадами про аргентинця
Головний тренер Роми Жозе Моурінью перед матчем проти Наполі вирішив відвідати меморіал Дієго Марадони.
"Особливий" приніс букет квітів до місця, де неаполітанці організували маленький вуличний музей легенди.
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"Я сумую за ним. Мені шкода, що я не проводив із ним більше часу, робив би це із задоволенням. Я думаю, що його сім'я, його друзі та колеги дуже пишаються тим, що добре знали і довго були поряд з ним.
Я знаю його досить добре. У моменти моїх великих поразок він завжди телефонував мені, але у моменти великих перемог – ніколи. Зараз мені дуже сумно, але я посміхаюся, тому що ти сміявся кожну секунду, коли він був поряд", – наводить слова Моурінью Goal.