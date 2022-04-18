"Особливий" приніс букет квітів до місця, де неаполітанці організували маленький вуличний музей легенди.

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"Я сумую за ним. Мені шкода, що я не проводив із ним більше часу, робив би це із задоволенням. Я думаю, що його сім'я, його друзі та колеги дуже пишаються тим, що добре знали і довго були поряд з ним.

Я знаю його досить добре. У моменти моїх великих поразок він завжди телефонував мені, але у моменти великих перемог – ніколи. Зараз мені дуже сумно, але я посміхаюся, тому що ти сміявся кожну секунду, коли він був поряд", – наводить слова Моурінью Goal.

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