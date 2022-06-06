Моуринью и Матич / фото из соцсетей

После завершения прошлого сезона Матич покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента, поскольку стороны не договорились о продолжении сотрудничества.

Мхитарян определился с клубом на следующий сезон – Лига чемпионов подтолкнула экс-звезду Шахтера к измене

По информации Джанлуки Ди Марцио, серб подпишет контракт с Ромой до лета 2023 года. Жозе Моуринью очень хотел подписать полузащитника, с которым имел опыт совместной работы в Челси и Манчестер Юнайтед.

К слову, в прошлом сезоне 33-летний Матич провел в АПЛ всего 23 матча, в которых отличился четырьмя результативными передачами.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо