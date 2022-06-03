Мхитарян определился с клубом на следующий сезон – Лига чемпионов подтолкнула экс-звезду Шахтера к измене
Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян выбрал команду, в которой продолжит карьеру.
Армянин решил присоединиться к Интеру на правах свободного агента, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Мхитаряна устроил контракт на 2 года, предложенный "нерадзурри". В Милане экс-звезда Шахтера будет зарабатывать около 4,5 млн евро в год. Рома предлагала несколько более скромные условия, однако ключевым оказался не только финансовый фактор. Хавбек в свои 33 хочет выступать в Лиге чемпионов, чего "волки" снова не достигли, а вот Интер смог.
Добавим, что в минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча, в которых отличился 5 голами и 9 ассистами.
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