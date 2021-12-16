Спартак все же отважился на смену главного тренера после неоднозначной половины сезона.

Контракт Руя Витории разорван по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "красно-белых".

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Португалец возглавил Спартак летом и откровенно провалился на внутренней арене. Москвичи в чемпионате идут только девятыми, отставая от зоны еврокубков на 7 очков. Виторию не спас даже драматичный выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Главным претендентом на тренерский мостик Спартака считается Паоло Ваноли, ранее работавший в штабе Антонио Конте.

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