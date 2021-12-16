Спартак все ж наважився на зміну головного тренера після неоднозначної половини сезону.

Контракт Руя Віторії розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

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Португалець очолив Спартак влітку і відверто провалився на внутрішній арені. Москвичі у чемпіонаті йдуть лише дев'ятими, відстаючи від зони єврокубків на 7 очок. Віторію не врятував навіть драматичний вихід у плей-офф Ліги Європи з першого місця.

Головним претендентом на тренерський місток Спартака вважається Паоло Ванолі, який раніше працював у штабі Антоніо Конте.

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