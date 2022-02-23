Напередодні керівництво Росії визнало терористичні формування в Донецькій та Луганській областях, а також нарощує свою присутність вже не просто біля кордонів України, а й безпосередньо на тимчасово окупованих територіях.

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Через це Міністерство фінансів США розширило список російських компаній, які потрапили під санкції, повідомляє офіційний сайт організації.

Зокрема, до переліку потрапив ПФК ЦСКА. Московський клуб є дочірньою компанією VEB RF, керівництво якої пов'язане з російською владою. Майже два роки тому VEB RF придбала 77,63% ЦСКА.

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