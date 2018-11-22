Морозов назвал игрока сборной Украины, который стал открытием 2018 года

Футбольный эксперт Сергей Морозов отметил игру полузащитников сборной Украины Александра Зинченко и Руслана Малиновськокого.

"Открытие года – это, конечно, Малиновский. Очень хороший атакующий хавбек, с большим объемом работы, с отличным ударом. Но ему еще надо подтянуть игровую дисциплину: то, что можно делать в чужой штрафной – неоправданные обводки или сомнительные передачи, – неуместно на своей половине.

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Еще мне очень понравился Зинченко. Совсем молодой парень, но производит впечатление такого матерого игрока, который уже заканчивает карьеру, играет на опыте, легко", – цитирует Морозова "Сегодня".

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