Морозов назвав гравця збірної України, який став відкриттям 2018 року

Футбольний експерт Сергій Морозов відзначив гру півзахисників збірної України Олександра Зінченка та Руслана Маліновськокого.

"Відкриття року – це, звичайно, Маліновський. Дуже хороший атакувальний хавбек, з великим обсягом роботи, з відмінним ударом. Але йому ще треба підтягнути ігрову дисципліну: те, що можна робити в чужому карному майданчику – невиправдані обіграші або сумнівні передачі, – недоречне на своїй половині.

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Ще мені дуже сподобався Зінченко. Зовсім молодий хлопець, але справляє враження такого досвідченого гравця, який вже закінчує кар'єру, грає на досвіді, легко", – цитує Морозова "Сегодня".

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