toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Морозов назвав гравця збірної України, який став відкриттям 2018 року

15:17 1111 Читать на русском
Морозов назвав гравця збірної України, який став відкриттям 2018 року
Олександр Зінченко та Руслан Маліновський / ФФУ

Футбольний експерт Сергій Морозов відзначив гру півзахисників збірної України Олександра Зінченка та Руслана Маліновськокого.

"Відкриття року – це, звичайно, Маліновський. Дуже хороший атакувальний хавбек, з великим обсягом роботи, з відмінним ударом. Але йому ще треба підтягнути ігрову дисципліну: те, що можна робити в чужому карному майданчику – невиправдані обіграші або сумнівні передачі, – недоречне на своїй половині.

Україна зможе зіграти півфінальний матч плей-офф Ліги націй на власному полі

Ще мені дуже сподобався Зінченко. Зовсім молодий хлопець, але справляє враження такого досвідченого гравця, який вже закінчує кар'єру, грає на досвіді, легко", – цитує Морозова "Сегодня".

Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

Теги
Українці за кордоном Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Сергій Морозов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шапаренко зацікавив Фенербахче
    Україна — 13:461276 Шапаренко зацікавив Фенербахче
1
дн
:
4
год
:
28
хв
Байєр
21:30
Штутгарт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук