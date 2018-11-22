Украина сможет сыграть полуфинальный матч плей-офф Лиги наций на своем поле

Если сборная Украины не сможет добыть путевку на Евро-2020 через квалификационный турнир, то будет иметь возможность полуфинальный матч плей-офф играть на своем поле.

Плей-офф Лиги наций/Евро-2020 будет проводиться по кубковой системе. Сначала состоятся два полуфинала, где первая по рейтингу команда на своем поле примет четвертую, а вторая – третью, после чего пройдет финал (место проведения определит жребий).

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Если победитель группы Лиги наций уже пробился на Евро-2020 через квалификацию этого турнира, его место в плей-офф займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе. Если в нем осталось менее четырех команд, которые могут сыграть в стыковых матчах, путевка передается лигой ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций. Таким образом, в каждом из четырех плей-офф будет свой победитель, который и станет участником Евро-2020.

Однако напомним, что перетягивание участников в плей-офф снизу не касается победителей групп! Допустим, если на Евро-2020 через отбор попадут 10 из 12-ти команд Лиги А, то в плей-офф этой Лиги А не поднимаются в случае провала отбора ни Босния (13-я в общем рейтинге Лиги наций), ни Украина (14-я), ни Дания (15-я), ни Швеция (16-я).

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Можно сделать вывод, что при неудаче в квалификации Евро-2020 Украина 26-31 марта 2020 сыграет в плей-офф, причем полуфинал проведет на своем поле – или как вторая команда Лиги В, или как первая, если Босния пробьется на чемпионат Европы через квалификацию, – сообщает Zbirna.com.