Морозюк подешевел на 400 тысяч евро

Немецкий портал Transfermarkt.de обновил стоимость многих футболистов, выступающих в турецкой Суперлиге.

Авторитетный сайт Transfermarkt.de обновил ценники многих футболистов турецкого чемпионата. Среди украинцев стоимость изменилась только у полузащитника Ризеспора Николая Морозюка.

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По сравнению с предыдущей оценкой (по состоянию на 4 июня 2019 года) экс-игрок киевского Динамо подешевел на 400 тыс евро. Сейчас, по версии Transfermarkt, украинец стоит 1,3 млн евро.

Самым дорогим футболистом местной лиги Transfermarkt.de считает французского хавбека Галатасарая Стивена Н’Зонзи. Его оценивают в 19 млн евро.

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