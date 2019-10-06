toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ

Морозюк подешевел на 400 тысяч евро

11:33 102 Читати українською
Морозюк подешевел на 400 тысяч евро
Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Немецкий портал Transfermarkt.de обновил стоимость многих футболистов, выступающих в турецкой Суперлиге.

Авторитетный сайт Transfermarkt.de обновил ценники многих футболистов турецкого чемпионата. Среди украинцев стоимость изменилась только у полузащитника Ризеспора Николая Морозюка.

Игроки Динамо "выбивали" из меня источник инсайдов возле уборной караоке-клуба, – Бурбас

По сравнению с предыдущей оценкой (по состоянию на 4 июня 2019 года) экс-игрок киевского Динамо подешевел на 400 тыс евро. Сейчас, по версии Transfermarkt, украинец стоит 1,3 млн евро.

Самым дорогим футболистом местной лиги Transfermarkt.de считает французского хавбека Галатасарая Стивена Н’Зонзи. Его оценивают в 19 млн евро.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

blog_ava
СК Днепр-1 – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:30
311
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи Турция Ризеспор Ризеспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Фиорентина
13:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук