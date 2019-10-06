Морозюк подешевшав на 400 тисяч євро

Німецький портал Transfermarkt.de оновив вартість багатьох футболістів, які виступають у турецькій Суперлізі.
Авторитетний сайт Transfermarkt.de оновив цінники багатьох футболістів турецького чемпіонату. Серед українців вартість змінилась лише у півзахисника Різеспора Миколи Морозюка.
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У порівнянні з попередньою оцінкою (станом на 4 червня 2019 року) екс-гравець київського Динамо подешевшав на 400 тис євро. Зараз, за версією Transfermarkt, українець коштує 1,3 млн євро.
Найдорожчим футболістом тамтешньої ліги Transfermarkt.de вважає французького хавбека Галатасарая Стівена Н’Зонзі. Його оцінюють у 19 млн євро.
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