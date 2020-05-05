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Морозюк: Буду радий, якщо Ребров переїде в чемпіонат Туреччини – це великий крок для його кар'єри

5 травня 16:02 1210 Читать на русском
Морозюк: Буду радий, якщо Ребров переїде в чемпіонат Туреччини – це великий крок для його кар'єри
Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Український захисник Різеспора Микола Морозюк прокоментував чутки про прихід Сергія Реброва у тренерське крісло Фенербахче.

"Фенербахче – це велика команда тут. У них багата історія і величезна армія уболівальників. Люди просто божеволіють від цієї команди. У них хороші виконавці, які приїхали з Європи і грали в топ-командах.

Ребров може очолити Фенербахче

Буду дуже радий, якщо Сергій Станіславович переїде до Туреччини. Це буде великий крок у його кар'єрі. Він ще молодий і перспективний. Думаю, що це саме його чемпіонат", – розповів Морозюк для ТК Футбол.

Нагадаємо, зараз Ребров є чинним наставником угорського Ференцвароша, який очолює місцевий чемпіонат. Після 26-ти турів турецької Суперліги Фенербахче розташувався на 7-й сходинці.

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Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Микола Морозюк Микола Морозюк
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