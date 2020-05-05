Морозюк: Буду радий, якщо Ребров переїде в чемпіонат Туреччини – це великий крок для його кар'єри

Український захисник Різеспора Микола Морозюк прокоментував чутки про прихід Сергія Реброва у тренерське крісло Фенербахче.

"Фенербахче – це велика команда тут. У них багата історія і величезна армія уболівальників. Люди просто божеволіють від цієї команди. У них хороші виконавці, які приїхали з Європи і грали в топ-командах.

Ребров може очолити Фенербахче

Буду дуже радий, якщо Сергій Станіславович переїде до Туреччини. Це буде великий крок у його кар'єрі. Він ще молодий і перспективний. Думаю, що це саме його чемпіонат", – розповів Морозюк для ТК Футбол.

Нагадаємо, зараз Ребров є чинним наставником угорського Ференцвароша, який очолює місцевий чемпіонат. Після 26-ти турів турецької Суперліги Фенербахче розташувався на 7-й сходинці.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо