Бывший тренер Черноморца Юрий Мороз не спешит покидать Одессу после увольнения.

Новоиспеченный тренер Черноморца Роман Григорчук может получить в помощники экс-наставника одесситов Юрия Мороза, сообщает Meta-ratings.

Черноморец попрощался с Морозом и его тренерским штабом

Черноморец будет рассматривать такой вариант, если в одесском клубе останутся арендованные футболисты Динамо, а Мороз не найдет себе новый клуб зимой. Судьбу динамовцев в Одессе будут решать президент "бело-синих" Игорь Суркис вместе с главным тренером киевлян Мирчей Луческу.

Ожидается, что Черноморец приступит к зимнему сбору уже 9 января.

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