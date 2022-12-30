Мороз може залишитись у Чорноморці помічником Григорчука
21:25 - Читать на русском
Колишній тренер Чорноморця Юрій Мороз не спішить покидати Одесу після звільнення.
Новоспечений тренер Чорноморця Роман Григорчук може отримати у помічники екс-наставника одеситів Юрія Мороза, повідомляє Meta-ratings.
Чорноморець попрощався з Морозом та його тренерським штабом
Чорноморець розглядатиме такий варіант, якщо в одеському клубі залишаться орендовані футболісти Динамо, а Мороз не знайде собі новий клуб взимку. Долю динамівців в Одесі вирішуватимуть президент "біло-синіх" Ігор Суркіс разом із головним тренером киян Мірчею Луческу.
Очікується, що Чорноморець розпочне зимовий збір вже 9 січня.
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