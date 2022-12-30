Юрий Мороз и его тренерский штаб / Сайт Черноморца

Юрий Мороз покидает "моряков", сообщает официальный сайт клуба и благодарит его за проделанную работу и профессионализм.

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Вместе с бывшим тренером молодежки Динамо из одесского коллектива идут ассистенты Андрей Анненков, Сергей Демянец и Сергей Шматоваленко. Они работали вместе с Морозом в Одессе с лета 2021 года.

Первую часть сезона Премьер-лиги Черноморец под руководством Юрия провел не слишком успешно – 13 строчка и 14 зачетных баллов в активе.