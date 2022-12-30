Черноморец попрощался с Морозом и его тренерским штабом
Одесский клуб объявил об уходе тренеров из-за назначения Романа Григорчука новым наставником.
Юрий Мороз покидает "моряков", сообщает официальный сайт клуба и благодарит его за проделанную работу и профессионализм.
Григорчук официально возглавил Черноморец, а клуб получил нового инвестора
Вместе с бывшим тренером молодежки Динамо из одесского коллектива идут ассистенты Андрей Анненков, Сергей Демянец и Сергей Шматоваленко. Они работали вместе с Морозом в Одессе с лета 2021 года.
Первую часть сезона Премьер-лиги Черноморец под руководством Юрия провел не слишком успешно – 13 строчка и 14 зачетных баллов в активе.
Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ