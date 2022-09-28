Для попадания в финальную часть Лиги наций португальцам нужно было не проиграть, соответственно, Испанию устраивала исключительно победа. В итоге подопечным Фернанду Сантуша не хватило нескольких минут до своей цели.

Испания вырвала драматичную победу у Португалии и вышла в плей-офф Лиги наций, Швейцария выбросила Чехию из элиты

Почти на протяжении всего матча команды играли без голов, что вполне устраивало Португалию. Однако на 88 минуте Испания провела атаку, которую точным ударом завершил Альваро Мората. Остававшегося времени Криштиану Роналду и Ко не хватило, чтобы отыграться.