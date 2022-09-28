Португалія поступилася Іспанії в рамках 6-го туру Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Для потрапляння у фінальну частину Ліги націй португальцям потрібно було не програти, відповідно Іспанію влаштовувала виключно перемога. У підсумку, підопічним Фернанду Сантуша не вистачило кількох хвилин до своєї мети.

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Майже протягом усього матчу команди грали без голів, що цілком влаштовувало Португалію. Однак на 88 хвилині Іспанія провела атаку, яку влучним ударом завершив Альваро Мората. Часу, що залишався, Кріштіану Роналду і Ко не вистачило, аби відігратися.