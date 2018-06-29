"Новая эра вратарей": Реал подпишет Лунину топ-конкурента, но у украинца может появиться шанс

Андрей Лунин и Кейлор Навас могут готовиться к нелегкой жизни в Мадриде. Реал собирается подписать нового вратаря №1.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел в Реал Мадрид этим летом из Зари. Днепр получит от трансфера половину суммы. Однако этот переход – лишь верхушка айсберга. В Мадриде обозначили четкие намерения трансформировать вратарскую линию. После ухода Зидана, адвоката Наваса, Флорентино Перес планирует наконец-то подписать топового голкипера мирового уровня.

Лунин и Реал: Мадрид рассматривает три варианта для карьеры украинского вратаря

Еще один новичок в этой линии должен навязать жесткую борьбу костариканцу. Настоящий галактико, который составит компанию Навасу и Лунину – "19-летнему таланту, у которого впереди большое будущее", пишет авторитетное издание Marca. Вратарская позиция вызывает в Мадриде то большие, то меньшие споры между руководством и тренерским штабом последние 5 лет. Все началось с войны Жозе Моуринью против Икера Касильяса, которая завершилась изгнанием последнего в Порту.

Беспрекословное правления Наваса (3 титула в Лиге чемпионов) не успокоило ситуацию. Призрак нового №1 витал базой Реала почти все время. Испанец Де Хеа, бельгиец Куртуа, еще один испанец Кепа и теперь вот бразилец Алиссон. Кейлор был главным стражем ворот при Зидане (французский тренер заблокировал переход Кепы в январе 2018-го), но боссы регулярно сомневались в его "галактичности" и искали звездную замену.

Реал оценил голкипера сборной Бразилии в 40 миллионов евро. Рома не хочет даже слушать предложения на таком низком ценовом уровне. Onda Cero утверждает, что Алиссон ближе к Челси. Куртуа готов к конкуренции и не против уйти свободным агентом в июле 2019-го.

В свою очередь Реал может вызвать эффект домино последней идеей. "Сливочные" готовы заплатить сумму отступных за голкипера Атлетико на уровне 100 млн евро. Облак освободит место и даст деньги для возвращения Куртуа, что также ускорит переезд Алиссона в Лондон.

В то же время COPE информирует, что Мадрид может отложить трансфер топ-вратаря на год из-за кусачих цен. Шанс Лунину проявить себя (при новом трансфере ты еще глубже голкипер запаса и рассчитываешь на мизерное количество игрового времени) в роли замены Навасу может дать скупость Флорентино Переса. Президент Реала считает, что Куртуа, Де Хеа и Алиссон не стоят тех денег, которых за них требуют.

Маркевич: Думаю, со временем Лунин станет основным голкипером Реала

Есть еще Касилья, до сих пор остающийся вторым голкипером, однако его неубедительная игра может помочь позициям Лунина, который к тому же стоил клубу на несколько миллионов евро дороже конкурента. Если Реал включит режим экономии, все будет в руках и перчатках Андрея, при условии того, что украинец проявит готовность бороться за место в составе без аренд и убедит главного тренера "королей" Хулена Лопетеги уже перед стартом сезона 2018/19. Хотя решение остаться в Мадриде все еще выглядит наиболее рискованным – с большой вероятностью можно стать игроком без практики, что для вратаря недопустимо.