Мората – о неудачном периоде в Челси: На тренировках я не ожидал паса, если отдавал мяч партнеру

Нападающий Атлетико Альваро Мората рассказал о своем намерении остаться в мадридском клубе.

"Я уже много раз говорил: есть вещи поважнее славы, денег и всего остального. Слава Богу, в Атлетико я смог попробовать всего понемногу, но я бы с радостью делал это каждый год, пока я способен играть на самом высоком уровне.

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Я хочу остаться в Атлетико, но по контракту Челси может вернуть меня. Посмотрим, что произойдет в будущем в переговорах между клубами, но они уже знают, чего я хочу.

Я прошу только одного, и говорил это Атлетико: пожалуйста, сделайте все возможное как можно скорее. Я просто хочу остаться здесь. Переход в Атлетико – это лучшее, что могло случиться в моей жизни.

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Я потерял уверенность в свои силах. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Думаю, сложился комплекс причин. Я не чувствовал, что меня ценят и любят клуб или болельщики. Начиналось все хорошо, но травма все испортила.

Я провел ужасный время в Лондоне. В конце я даже тренировался один. Я говорил с Маурицио Сарре, и он говорил мне некоторые вещи, которые, как я знал, складывались по-другому. Я нервничал, моя жена была в шоке.

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В Челси даже настало время, когда мои одноклубники, за исключением испанцев, перестали мне пасовать. Ты знаешь, что если ты отдашь пас человеку, то он не вернет мяч. И ты не даешь пас. Тот, кто играл в футбол, поймет меня.

И в итоге я просто не мог контролировать ситуацию. Это не хорошо или плохо, попытка повеселиться или побеспокоиться. Это уверенность, которую тебе предоставляют одноклубники, клуб. И я нашел это в Атлетико", – сказал Мората в интервью Goal.com.