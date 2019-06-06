Мората – про невдалий період в Челсі: На тренуваннях я не очікував пасу, якщо віддавав м'яч партнеру

Нападник Атлетіко Альваро Мората розповів про свій намір залишитися в мадридському клубі.

"Я вже багато разів казав: є речі, важливіші за славу, гроші і все інше. Слава богу, в Атлетіко я зміг спробувати усього потроху, але я б з радістю робив це щороку, поки я здатний грати на найвищому рівні.

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Я хочу залишитися в Атлетіко, але за контрактом Челсі може повернути мене. Подивимося, що станеться в майбутньому в переговорах між клубами, але вони вже знають, чого я хочу.

Я прошу лише одного, і говорив це Атлетіко: будь-ласка, зробіть все можливе якомога швидше. Я просто хочу залишитися тут. Перехід в Атлетіко – це найкраще, що могло трапитися в моєму житті.

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Я втратив впевненість у свої силах. Я був дуже засмучений думкою людей в Англії. Думаю, склався комплекс причин. Я не відчував, що мене цінують і люблять клуб або вболівальники. Починалося все добре, але травма все зіпсувала.

Я провів жахливий час в Лондоні. В кінці я навіть тренувався один. Я говорив з Мауріціо Саррі, і він говорив мені деякі речі, які, як я знав, складалися по-іншому. Я був знервований, моя дружина була шокована.

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У Челсі навіть настав час, коли мої одноклубники, за винятком іспанців, перестали мені пасувати. Ти знаєш, що якщо ти віддаси пас людині, то він не поверне м'яча. І ти не даєш пас. Той, хто грав в футбол, зрозуміє мене.

І в підсумку я просто не міг контролювати ситуацію. Це не добре чи погано, не спроба повеселитися або потурбуватися. Це впевненість, яку тобі надають одноклубники, клуб. І я знайшов це в Атлетіко", – сказав Мората в інтерв'ю Goal.com.