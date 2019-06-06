toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Мората – про невдалий період в Челсі: На тренуваннях я не очікував пасу, якщо віддавав м'яч партнеру

6 червня 23:55 152 Читать на русском
Мората – про невдалий період в Челсі: На тренуваннях я не очікував пасу, якщо віддавав м'яч партнеру

Нападник Атлетіко Альваро Мората розповів про свій намір залишитися в мадридському клубі.

"Я вже багато разів казав: є речі, важливіші за славу, гроші і все інше. Слава богу, в Атлетіко я зміг спробувати усього потроху, але я б з радістю робив це щороку, поки я здатний грати на найвищому рівні.

"У нас була дуже дружня команда", – Соль розповів, з якими зірками Реала досі підтримує зв'язок

Я хочу залишитися в Атлетіко, але за контрактом Челсі може повернути мене. Подивимося, що станеться в майбутньому в переговорах між клубами, але вони вже знають, чого я хочу.

Я прошу лише одного, і говорив це Атлетіко: будь-ласка, зробіть все можливе якомога швидше. Я просто хочу залишитися тут. Перехід в Атлетіко – це найкраще, що могло трапитися в моєму житті.

ФІФА може збільшити трансферний бан Челсі до трьох вікон

Я втратив впевненість у свої силах. Я був дуже засмучений думкою людей в Англії. Думаю, склався комплекс причин. Я не відчував, що мене цінують і люблять клуб або вболівальники. Починалося все добре, але травма все зіпсувала.

Я провів жахливий час в Лондоні. В кінці я навіть тренувався один. Я говорив з Мауріціо Саррі, і він говорив мені деякі речі, які, як я знав, складалися по-іншому. Я був знервований, моя дружина була шокована.

Реал оголосить про трансфер Азара у найближчі години, – ЗМІ

У Челсі навіть настав час, коли мої одноклубники, за винятком іспанців, перестали мені пасувати. Ти знаєш, що якщо ти віддаси пас людині, то він не поверне м'яча. І ти не даєш пас. Той, хто грав в футбол, зрозуміє мене.

І в підсумку я просто не міг контролювати ситуацію. Це не добре чи погано, не спроба повеселитися або потурбуватися. Це впевненість, яку тобі надають одноклубники, клуб. І я знайшов це в Атлетіко", – сказав Мората в інтерв'ю Goal.com.

blog_ava
Португалія – Швейцарія: величний хет-трик Роналду, банальність Петковіча та провальний дебют Жоао Феліша
6 червня
7974
Теги
Челсі Челсі Атлетіко Атлетіко Англія Трансфери Челсі Альваро Мората Альваро Мората
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
10
хв
Колумбія U-20
16:30
Україна U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук