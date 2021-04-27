"Проблемы в атакующем звене сборной Украины после потери Мораеса? У нас в последние годы всегда был дефицит нападающих. Мораес считается одним из топовых форвардов для сборной. Это такой футболист, который со скамейки запасных или будучи в стартовом составе может помочь команде.

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На сегодняшний день это игрок основной обоймы коллектива Андрея Шевченко, поэтому его травма добавит головной боли главному тренеру "сине-желтых". Кто может составить конкуренцию Яремчуку? Первым на ум приходит Беседин, который после дисквалификации набрал неплохую форму. У Артема хороший возраст, и видно его огромное желание играть в футбол", – поделился Призетко в комментарии Команда№1.

Напомним, Мораес травмировался на тренировке Шахтера, потерпев разрыва крестообразной связки колена. Предыдущие прогнозы на реабилитацию нападающего – около полугода. К слову, Жуниор провел 25 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.

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