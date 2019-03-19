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Мораес прибыл в лагерь сборной Украины

12:10 42 Читати українською
Мораес прибыл в лагерь сборной Украины
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес присоединился к партнерам по сборной Украины.

ФФУ на своем официальном сайте сообщила, что Жуниор Мораес прибыл в сборную Украины.

Мораес официально вызван в сборную Украины

Напомним, бразилец получил украинское гражданство и уже на следующий день получил вызов к "желто-синим".

Мораес может дебютировать уже в эту пятницу в матче против действующего чемпиона Европы Португалии. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Теги
Сборная Украины Главное Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина
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