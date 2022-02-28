"Румыния всегда была в моем сердце, потому что здесь я прожил отличные моменты, у меня здесь много друзей. Нам помогает Румыния, и я благодарю всех за эту поддержку. Я не мог уехать один и покинуть одноклубников. Я очень рад, что теперь все в безопасности и уедут домой.

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Я просто в шоке. В первые два дня была большая напряженность, бомбы, русская армия вплотную подобралась к нам, связь прерывалась, мы не могли связаться с близкими. Нас было 70 человек в гостиничном номере, как в бункере. Война никому не нужна", – отметил Мораес в комментарии prosport.ro.

Добавим, что в Румынию отправились легионеры Динамо и Шахтера вместе с их семьями после начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

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