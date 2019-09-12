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Мораес мало двигается на поле, – Олег Федорчук раскритиковал форварда сборной Украины

13:55 17 Читати українською
Мораес мало двигается на поле, – Олег Федорчук раскритиковал форварда сборной Украины
Жуниор Мораес / инстаграм Жуниора Мораеса

Украинский тренер Олег Федорчук поделился впечатлениями от товарищеского матча Украина – Нигерия (2:2) и оценил игру форвардов "желто-синих".

"Несмотря на большую ротацию, игровая схема осталась та же. А как она изменится? Мы играем с одним нападающим, и от этого пока не отойдем.

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Оба наших форварда – Яремчук и Мораес – привыкли играть очень высоко, в одной зоне, и если кого-то немного оттянуть, он будет чувствовать себя неловко.

Вот найти бы такого игрока, как Алекс Ивоби, чтобы и объем работы выполнял, и острую передачу умел сделать, и на острие атаки сыграть. Классический оттянутый нападающий. Но кто у нас так играет? Яремчук активен, но с мячом работает тяжело. А Мораес мало двигается, дает маленький объем", – поделился Федорчук в комментарии Сегодня.

Напомним, сборная Украины вырвала ничью в матче с Нигерией (2:2), одним из голов отличился Яремчук. Мораес же получил повреждение на 36-ой минуте и был заменен.

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