Мораєс мало рухається на полі, – Олег Федорчук розкритикував форварда збірної України

Український тренер Олег Федорчук поділився враженнями від товариського матчу Україна – Нігерія (2:2) та оцінив гру форвардів "жовто-синіх".

"Не дивлячись на велику ротацію, ігрова схема залишилася та ж. А як вона зміниться? Ми граємо з одним нападником, і від цього поки не відійдемо.

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Обидва наших форварди – Яремчук і Мораєс – звикли грати дуже високо, в одній зоні, і якщо когось трохи відтягнути, він буде відчувати себе ніяково.

Ось знайти б такого гравця, як Алекс Івобі, щоб і обсяг роботи виконував, і гостру передачу вмів зробити, і на вістрі атаки зіграти. Класичний відтягнутий нападник. Але хто у нас так грає? Яремчук активний, але з м'ячем працює важко. А Мораєс мало рухається, дає маленький обсяг", – поділився Федорчук в коментарі Сегодня.

Нагадаємо, збірна України вирвала нічию в матчі з Нігерією (2:2), одним із голів відзначився Яремчук. Мораєс же отримав пошкодження на 36-ій хвилині та був замінений.

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