Мораес: Моя травма очень болезненная, но ничего серьезного

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о своем повреждения в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

"Особое ощущение быть частью этой команды. Поздравляю всех с борьбой до конца.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Относительно моей травмы, это очень больно, но ничего серьезного, завтра мы узнаем точно. Спасибо всем за сообщения с поддержкой", – поделился Мораес в посте в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины разошлась миром в товарищеском матче против Нигерии (2:2), а Мораес был заменен уже на 36-ой минуте из-за повреждения. На послематчевой конференции Андрей Шевченко отметил, что форвард Шахтера получил ушиб мышцы.

Украина – Нигерия: 45 минут террора из-за потери "горняка", возвращение Коно, "топ-класс Лунина" и старые герои