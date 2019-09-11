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Мораес: Моя травма очень болезненная, но ничего серьезного

11:02 62 Читати українською
Мораес: Моя травма очень болезненная, но ничего серьезного
Жуниор Мораес / инстаграм Жуниора Мораеса

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о своем повреждения в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Особое ощущение быть частью этой команды. Поздравляю всех с борьбой до конца.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Относительно моей травмы, это очень больно, но ничего серьезного, завтра мы узнаем точно. Спасибо всем за сообщения с поддержкой", – поделился Мораес в посте в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины разошлась миром в товарищеском матче против Нигерии (2:2), а Мораес был заменен уже на 36-ой минуте из-за повреждения. На послематчевой конференции Андрей Шевченко отметил, что форвард Шахтера получил ушиб мышцы.

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Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:25
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Теги
Украина - Нигерия Украина Украина Сборная Украины Нигерия Нигерия Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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