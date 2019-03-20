Мораєс: Я завжди дивлюся на Шевченка, як на легенду

Новоспечений гравець національної збірної України Жуніор Мораес поділився враженнями після отримання виклику до команди.

"Дуже радий, що можу грати за збірну України. Я вже 7 років живу в цій країні, мені тут дуже подобається. Зараз хочу розпочати тренуватися й допомогти національній команді.

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Я знаю багатьох хлопців, які виступають за збірну. Уже давно знайомий із Андрієм Шевченком. Це людина, яка зробила багато для футболу. Я завжди дивлюся на нього, як на легенду, а тепер ми будемо працювати разом. Просто супер!

Португалія – дуже сильний суперник. Але на футбольному полі 11 гравців змагаються з іншими 11-ма, тому шанси є завжди", – цитує Мораєса прес-служба ФФУ.

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Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

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