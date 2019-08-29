Мораес – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: Надоело играть против Манчестер Сити

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Немного расстроен из-за того, что попали на Манчестер Сити. Все же уже третий год подряд, это немного надоедает. В любом случае, наша группа очень сбалансированная, у нас есть шанс пройти дальше.

Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турнире

Динамо Загреб и Аталанта? Я верю, что в Лиге чемпионов нет простых соперников. Понятно, что Манчестер Сити значительно выше, чем все остальные. Аталанта прогрессировала последний год, думаю, что с ними нас ждут сложные матчи.

Есть ли пожелания когда и где играть? Главное сыграть последнюю игру с Манчестер Сити, когда будем знать, что мы прошли дальше", – сказал Мораес ютуб-каналу Шахтера.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира