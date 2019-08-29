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Мораес – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: Надоело играть против Манчестер Сити

20:23 392 Читати українською
Мораес – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: Надоело играть против Манчестер Сити
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Немного расстроен из-за того, что попали на Манчестер Сити. Все же уже третий год подряд, это немного надоедает. В любом случае, наша группа очень сбалансированная, у нас есть шанс пройти дальше.

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Динамо Загреб и Аталанта? Я верю, что в Лиге чемпионов нет простых соперников. Понятно, что Манчестер Сити значительно выше, чем все остальные. Аталанта прогрессировала последний год, думаю, что с ними нас ждут сложные матчи.

Есть ли пожелания когда и где играть? Главное сыграть последнюю игру с Манчестер Сити, когда будем знать, что мы прошли дальше", – сказал Мораес ютуб-каналу Шахтера.

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