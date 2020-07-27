Мораес – о Луческу в Динамо: Я бы не хотел противостоять ему, но придется

"Приход Луческу в Динамо – огромный сюрприз для всех. Украинский футбол выиграет от такого перехода. У Луческу огромный опыт и много выигранных трофеев. Я очень хорошо его знаю. Он любит футбол высокого уровня.

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У Луческу есть нечто, чем он хочет поделиться с другими. Это любовь к победам и желание конкурировать. Это в его крови. Я бы не хотел противостоять ему, но придется. Думаю, с Луческу Динамо будет играть намного лучше", – сказал Мораес в эфире программы Профутбол.

Напомним, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера 23 июля. Это событие стало информационной бомбой, ведь румынский специалист 12 лет возглавлял донецкий Шахтер.

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