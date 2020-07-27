Мораєс – про Луческу в Динамо: Я би не хотів протистояти йому, але доведеться

"Прихід Луческу в Динамо – величезний сюрприз для всіх. Український футбол виграє від такого переходу. У Луческу величезний досвід і багато виграних трофеїв. Я дуже добре його знаю. Він любить футбол найвищого рівня.

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У Луческу є дещо, чим він хоче поділитися з іншими. Це любов до перемог і бажання конкурувати. Це в його крові. Я би не хотів протистояти йому, але доведеться. Думаю, з Луческу Динамо гратиме набагато краще", – сказав Мораєс в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

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