toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Мораєс – про Луческу в Динамо: Я би не хотів протистояти йому, але доведеться

08:00 - Читать на русском
Мораєс – про Луческу в Динамо: Я би не хотів протистояти йому, але доведеться
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо.

"Прихід Луческу в Динамо – величезний сюрприз для всіх. Український футбол виграє від такого переходу. У Луческу величезний досвід і багато виграних трофеїв. Я дуже добре його знаю. Він любить футбол найвищого рівня.

Палкін – про прихід Луческу в Динамо: Його називають Містером, але містери так не роблять

У Луческу є дещо, чим він хоче поділитися з іншими. Це любов до перемог і бажання конкурувати. Це в його крові. Я би не хотів протистояти йому, але доведеться. Думаю, з Луческу Динамо гратиме набагато краще", – сказав Мораєс в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян

blog_ava
Фонсека зізнався, що довелося змінити у своїй роботі після переїзду з УПЛ в Серію А
06:30
705
Теги
Жуніор Жуніор Мораєс Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
8
хв
Чорноморець
23:55
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук